Alınan bilgilere göre kaza öğlen saatlerinde yeni mezarlık yakınlarında meydana geldi. 4 yaşındaki küçük çocuk evin önünden yolun karşısına geçerken Abdülkadir A. idaresindeki 27 ZB 102 plakalı araç ile Ertuğrul E’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaşındaki Ertuğrul E’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA