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Pilot bölge olarak seçilen Besni ve Gölbaşı ilçelerinde proje kapsamında Fransız heyet, konteyner kentte incelemede bulundu.

Fransa Belediyeler Birliğinden Nancy Belediye Başkan Yardımcısı Antoine Le Solleuz, Uluslararası İlişkililer Sorumlusu Nicolas Cimbaro ve Aude Böglesi, Kriz Departmanı Avrupa ve Dış İlişkiler Müdürü Simone Giovetti, Türkiye Belediyeler Birliğinden, Proje ve Finansman Müdürü Ertuğrul Şafak, Uzman Tuğba Ereken ve bu ekibe eşlik eden 2 Tercüman ile birlikte Besni’de uygulanacak proje kapsamında tanışma ve saha ziyareti ziyaret gerçekleştirdi. Heyete Besni Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Baba eşlik etti.

Gelen heyete Besni Belediye personellerince ilçenin sorunları, deprem sonrası oluşan zararlar, alt ve üst yapı, ilçe nüfusu, Emlak Konut tarafından yapılan Deprem konutları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Hayata geçirilecek projeyle bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar, oluşması muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olunması, toparlanma sürecinin en aza indirilmesi, depremin bölge halkında bilhassa çocuklarda bıraktığı izlenimlerin silinmesi amaçlanıyor.



Kaynak : PHA