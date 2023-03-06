Mart ayının ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. Kabinenin ana gündemi deprem olacak.ANKARA (İGFA) - Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

Toplantıda 11 ili etkileyen depremler ilk başlık olarak gündemde bulunurken, bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tarihini netleştirecek adım için istişare yapılacak.

Kabinede terörle mücadele ve ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de görüşülecek.