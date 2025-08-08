Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, meselenin herhangi bir direniş örgütüne yönelik değil, masum siviller ve çocuklar dahil tüm Filistin halkını hedef aldığının açık olduğunu ifade etti.



“Masum sivilleri ve çocukları açlığa ve barbar bombardımanlara mahkûm etmeyi hiçbir akıl ve vicdan sahibi ‘savunma hakkı’ olarak tanımlayamaz.”



“Hukuk ve insani değerler çiğneniyor”

Yılmaz, İsrail yönetiminin hukuku ve tüm insani değerleri hiçe saydığını, ateşkesten kaçtığını, insani yardımları engellediğini ve iki devletli siyasi çözümü tahrip ettiğini belirtti. Bu politikanın yalnızca Filistin’i değil, tüm bölge barışını ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.



“Bu insanlık dışı politika, uluslararası kurum ve kuralların içini boşaltmaktadır.”



“İnsanlık ittifakı vakit kaybetmeden harekete geçmeli”

Dünya kamuoyunda İsrail’e yönelik artan tepkiler ve bazı ülkelerin aldığı kararların umut verici olduğunu belirten Yılmaz, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda etkin yaptırımların gündeme alınması gerektiğini ifade etti.



“Türkiye, Filistin halkının yanında”

Yılmaz, Türkiye’nin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını tüm imkânlarıyla sürdüreceğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:



“Diplomatik çabalardan insani yardımlara, yaptırımlardan soykırım davasının takibine kadar her alanda haklının yanında, zalimin karşısındayız. Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler, er ya da geç hukuk ve tarih önünde, insanlığın vicdanında hesap vereceklerdir.”

Kaynak : PHA