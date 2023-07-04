Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangına müdahale sürelerini 10 dakikaya kadar düşürdüklerini belirterek, tüm vatandaşları yeşil vatana sahip çıkmaya davet etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda güçlerine güç katacak çok önemli kararlar aldıklarını belirterek, yaz mevsimiyle birlikte artan yangın tehdidine karşı 'yeşil vatanımız' olan ormanları korumaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Yangınlara müdahale sürelerini 10 dakikaya kadar düşürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş tecrübelerin ışığında yangınlara müdahale kapasitemizi bu sene daha da güçlendirdik. Yangınlara müdahale süremizi 10 dakikaya kadar düşürdük. Orman teşkilatımız 89 hava aracı, çeşitli özelliklerde 4 bin 799 araçtan oluşan kara filosu ve 22 bin orman kahramanı işçisi ile göreve her zaman hazırdır. Milletimizin de desteğiyle bu yaz dönemini ciğerlerimiz yanmadan atlatalım istiyoruz. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı yeşil vatanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından da yaptığı paylaşımda, Orman Teşkilatı'nın her zaman göreve hazır olduğunu belirterek, 89 adet hava aracı, 4 bin 799 adet araçtan oluşan kara filosu ve 22 bin orman kahramanı işçisiyle göreve hazır olunduğunun mesajını verdi.