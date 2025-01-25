Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtirken, farklı siyasi partilerin bu konudaki ortak hassasiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar:

"Hedefimiz Terörsüz Türkiye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yılı aşkın süredir ülkenin kanını emen terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendirerek şunları söyledi:

"40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hissiyatı görmekten memnuniyet duyuyorum. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye’de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluşan avantajlı iklimi bu terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunet ve suhuletle halledilmesidir ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı biçimde devam ettiririz."

"Milletimizin Gönlünü Kazanacağız"

Kongrede yerel seçimlere yönelik stratejilere de değinen Erdoğan, AK Parti’nin oy oranını artırma ve halkla bağlarını güçlendirme hedefini vurguladı:

"Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında, 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi bir bayrak yarışı, nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak görüyoruz."

Erdoğan, 2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 50’nin çok üzerinde tutmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, 2029 yerel seçimlerinde büyükşehirlerin en az üçte ikisini kazanma hedefiyle hazırlık yapıldığını ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı Hedefimize Ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin uzun vadeli projelere odaklanarak, günü kurtarmaktan ziyade büyük hedeflerin peşinde koştuğunu dile getirdi:

"Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Biz, ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak, evlatlarımıza mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız."

"Kirli Siyasete Prim Vermeyeceğiz"

Muhalefetin eleştirilerine karşı sert bir tavır sergileyen Erdoğan, teşkilatlarına uyanık olma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"İftira atarak, çamur atarak üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bizi tahrik etmeye, hedeflerimizden koparmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar, bu kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın, arkadaşlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum. Daha önce bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarlar ördüler. Böylece Türkiye’ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye’yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşlerimizle de aramızı açmaya kalktılar. Bir daha aynı tecrübelere bu millete yaşatmamakta kararlıyız."

"Van’ın Potansiyelini Harekete Geçireceğiz"

Van’ın siyasi ve ekonomik kalkınmasındaki rolünü vurgulayan Erdoğan, şehrin AK Parti için stratejik önemine dikkat çekti:

"Van’da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar durmadan, dinlenmeden, sahayı sürekli domine ederek eskisinden daha koordineli, uyumlu, planlı bir çalışma ortaya koyacağız. Hanım kardeşlerim herkese tek tek ulaşacak, verdiğimiz zorlu mücadeleyi onlara anlatacak, gerçeklerle Van halkını ikna edeceğiz. Vanlı kardeşlerimizle istismarın diliyle değil, yine kardeşliğin, muhabbetin diliyle konuşacağız."

"Kararlılıkla Mücadeleye Devam Edeceğiz"

Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şimdiye kadar hep milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Demokrasiden, hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik, ne de aksi bir duruma izin verdik."

Kaynak : PHA