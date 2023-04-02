İstanbul Bağcılar'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nda yer alan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seccade ve kurşun tepkisi gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerindeki fotoğrafına 'seccadeli' göndermede bulunan Erdoğan, Akşener'in kendisini hedef gösterdiği açıklamalarına yönelik ise, "Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yerel yönetimin hayata geçirdiği 97 eser ve hizmetin toplu açılış törenine katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Bağcılar Belediyesi'nin yatırımlarına ilişkin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye hizmet binasından hükümet konağına, yaşlı yaşam merkezine, park ve bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açtıklarını belirterek, toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen bu hizmet ve yatırımların Bağcılar'a hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlara deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştığını anlatarak, "Bağcılar Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeyen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah yaralarımızı bir an evvel saracağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya başladık. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda teslim edeceğimiz konut sayısı 650 bini geçecektir. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız" dedi.

"Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım" diyen Erdoğan, vatandaşlara hitaben, "Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz" diye konuştu. Erdoğan, "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar'ı asla ihmal etmiyoruz. Bağcılar'ın kalbimizde ayrı bir yeri var. Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemde buralarda çizme ile çok dolaştık" dedi.

https://youtu.be/8hqlMyBvXCg

"UTANMADAN BİZİ SORUMLU TUTTULAR... TAYYİP ERDOĞAN'IN HAYATINDA BU TÜR ADİLİK OLMAMIŞTIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyla ilgili kendisini sorumlu tutmasını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanımefendi beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik. Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanfendiye bir ders vermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah patlatacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!

Siyaset sahnesinde yaşananları da özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta 15 Temmuz'da meydanlara çıkan Cumhur İttifakı var, bir tarafta 7'li koalisyon var. Bay bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. PKK'nın parlamentodaki uzantısı HDP'yi gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara neyi vaat etti? Neyin sözünü verdi? Açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Neymiş Demirtaş'ı serbest bırakacakmış, teröristbaşını serbest bırakacakmış. Hanımefendi ne diyordu? Kumar masası, noter. Ne oldu şimdi? Şimdi el ele verdin, yolculuğa devam. Bir tarafta önce vatan diyen hasbi bir birliktelik var. Burada hesabi birliktelik yok. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir ekip var" dedi.

Konuşması sonunda kendisine hediye edilen seccadeyi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılacağız" yorumunda bulundu.