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İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre bu kapsamda ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GAYRETLERİ ARTARAK SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde ise iki ülkede yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükûnetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabileceklerini değerlendirdi.