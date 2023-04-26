Dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanarak programa devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kırkkale, Yozgat ve Sivas programlarını iptal ederken, programlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kırkkale, Yozgat ve Sivas'ta gerçekleştireceği etkinlikler ve programlara rahatsızlığı dolayısıyla katılamayacak.

Dün gece katıldığı canlı yayında rahatsızlanmasına rağmen programa devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktoların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini duyurarak, "Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.