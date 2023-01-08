Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali’nde gençlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan’ın sloganlar eşliğinde konuşmasını noktalaması sonrasında sahneye çıkan fantezi müziğinin öneml isimlerinden Cengiz Kurtoğlu ise ‘Duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi.
Cep telefonlarının ışığının yandığı şarkı esnasında Başkan Erdoğan da Kurtoğlu’nun şarkısına eşlik etmeden duramadı.
O anlar sosyal medyayı da salladı.
https://youtu.be/b1KRTx_wy4o
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