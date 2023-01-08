O anlar sosyal medyayı da salladı.

Milli Muharip'te bir aşama daha tamamlandı

Milli Muharip'te bir aşama daha tamamlandı

Cep telefonlarının ışığının yandığı şarkı esnasında Başkan Erdoğan da Kurtoğlu’nun şarkısına eşlik etmeden duramadı.

Başkan Erdoğan’ın sloganlar eşliğinde konuşmasını noktalaması sonrasında sahneye çıkan fantezi müziğinin öneml isimlerinden Cengiz Kurtoğlu ise ‘Duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi.

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