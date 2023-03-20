Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yardım eden ülkelere teşekkür ederken, depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu ifade etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerin üyelerine ve kurumlara, depremde Türkiye'nin yanında oldukları için teşekkür etti.

Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, hedeflerinin 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmek olduğunu söyledi.

https://youtu.be/_gGHA7Swwx8