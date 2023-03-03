Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli hayata geçiyor. Bilim insanlarıyla Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler oluşturdu.

Şehirler deprem, sel, kuraklık gibi afetlere hazırlıklı hale getirilecek. Bu model ile şehirlerin afetlere karşı daha hazır ve dirençli hale getirilmesi planlanıyor.

"YATAY MİMARİDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 14 milyon insanı hayatını doğrudan etkileyen bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Şehirlerin yönünü ovalardan dağlara, zeminleri sağlam yerlere çevirdiklerini söyleyen Erdoğan, yatay mimariden taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Erdoğan, "TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin +3 ya da 4 katlı olarak, daireler 3+1 olarak hak sahiplerine verilecektir. Düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, şehir planlamacılarının, yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz" dedi.

Şu ana kadar 11 vilayetin tamamını iki kez dolaşma fırsatı bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımın hemen hemen her ilde bir koordinatörlük görevi var. Bakanlarımın içerisinde bir, iki, üç kez bu illeri dolaşan görevli koordinatör Bakan arkadaşlarım var. Bunun yanında valiler olarak da birçok ilde asgari bir, iki, üç vali görev yapmakta. Onlar bu görevlerini sürdürüyor. Bir de özellikle belediye başkanlarımızdan şu anda gerek büyükşehir belediye başkanlarımız, gerek il ilçe belediye başkanlarımız, kardeş belediye başkanlarımız olarak ilan ettiğimiz yerlerde onlar ayrıca görevlerini sürdürmektedir" diye konuştu.

https://youtu.be/slqqm8tzU-A