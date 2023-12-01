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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde konuştu.

2053'te yenilenebilir enerjinin payını yüzde 69'a çıkarmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, iklim krizi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

İnsani krize de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalıştığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının insanlık suçu ve savaş suçu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail saldırıları sonucunda çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmsi hiçbir şekilde hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Gazze'de yaşananların faillerinden uluslararsaı hukuk önünden mutlaka hesap sorulmalıdır" dedi.