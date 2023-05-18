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Erdoğan muhalefetin "deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergilediklerini" savunarak "Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin kamuoyunu seçim gecesi "bilerek yanlış yönlendirdiğini" savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bugünkü paylaşımında, meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanmasının Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkmasının CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu kaydetti.

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