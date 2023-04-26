Kanal 7-Ülke TV ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen canlı yayında, Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi.

Müjdeleri seçim dönemi için açıklamadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, milletimizin karşısına normal zamanlarda da sürekli müjdelerle, büyük projelerle çıktık, çıkıyoruz. Bay bay Kemal gibi milleti sadece seçim zamanı hatırlayanlardan değiliz. Onun gibi söz verip de tutmamazlık yapmadık, yapamayız. Hatırlayın, mesela her çiftçiye bir traktör vadetmişlerdi, ne oldu verdiler mi? Hayır, hep yalan" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kanal7/status/1650970439806767110

YAYIN KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa 1kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

Programa verilen reklam arasından sonra sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası sırasında midesini üşüttüğünü belirterek "Her şeyden önce tabii üzerinize afiyet dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kanal7/status/1650974486848770049

Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle siyasetçiler 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı.

"Kabinenizdeki bütün bakanları, bir iki isim haricinde, sahaya sürdünüz, seçim sonrasında onlardan tekrar kabinede olacaklar var mı ya da yeni isimleri görecek miyiz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her şeyden önce zengin bir beşeri yapıya sahip olduğunu belirterek kabinedeki isimleri sahaya sürmesinin aslında bir liderlik tasarrufu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımızdan nerede, nasıl istifade edebiliriz, bunun düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı şu anda sahaya sürmüş durumdayım" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olan bakanların sahada çalışmalar yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların sahada oluşunun da getirilerini çok olumlu görüyorum. İnanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde bulunan bu arkadaşlarımdan biz çok çok istifade edeceğiz ve 14 Mayıs akşamı onların faaliyetlerinin sürdüğü bölgelerden de güzel haberler alacağız" değerlendirmesini yaptı.