Rojin SÜNGÜ – Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2025 programında yaptığı konuşmada, milli teknoloji hamlesi, savunma sanayii başarısı ve dış politika hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun “Kudüs bizim şehrimiz” sözlerine sert tepki göstererek, “Kudüs’ü Şerif’e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz” dedi.

TEKNOFEST’e Gençlerden Övgü: “Milli Teknoloji Hamlemiz Gurur Kaynağı”

Programda gençlere yönelik övgülerde bulunan Erdoğan, TEKNOFEST’in ülke çapında ve uluslararası alanda gençlerin buluşma noktası hâline geldiğini söyledi:

“Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.”

TEKNOFEST’in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığına dikkat çeken Erdoğan, gençleri festivalin etkinliklerine katılmaya davet etti.

Erdoğan, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarının Türkiye’nin geleceğine güvenle bakmayı sağladığını vurguladı.

Savunma Sanayii Vurgusu: “Dünyada İlk 3’teyiz”

Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımlarına kapsamlı yer veren Erdoğan, şu tespitleri paylaştı:

“Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11’inci ülkesi konumundayız.”

İHA/SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk üç ülkesi arasında olduğumuzu ifade etti.

Türkiye’nin tasarım, seri üretim ve deniz araçları gibi alanlarda önemli adımlar attığını, insansız deniz araçları, fırkateynler, mayın gemileri ve otonom zırhlı muharebe araçları gibi çeşitliliğin artırıldığını belirtti.

“Çelik Kubbe” Hamlesi: Kritik İlaveler

Erdoğan, savunma kapasitesine ilişkin önemli bir adımı da duyurdu: 27 Ağustos’ta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sisteminin envantere katıldığını söyleyerek, bunun tarihi bir eşik olduğunu vurguladı.

Teknoloji, Yapay Zeka ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Cumhurbaşkanı, yalnızca savunma sanayiinde değil, yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerde de atılımlar yapıldığını belirterek KIZILELMA (Türkiye Yüzyılı) vizyonuna işaret etti: “KIZILELMA’mız olan Türkiye Yüzyılı’nın inşası başlamıştır. Kutlu bir yolculuğun ortasındayız.” dedi.

Kudüs ve Filistin Mesajı: Net ve Sert Tutum

Erdoğan, programın dış politika bölümünde İsrail yönetimine yönelik eleştirisini açıkça dile getirdi:

“Kudüs’ü savunmak, barışın ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır.”

Netanyahu’nun sözlerine atıfta bulunarak, “Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs’ü Şerif’e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, bağımsız bir Filistin devletinin tesisine kadar yükselen desteğini sürdürdüğünü belirtti:

“Bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemiz sürecek. Hangi sinsi hesabı yaparlarsa yapsınlar, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına kadar Kudüs’ten elimizi çekmeyeceğiz.”

Mazlumlara Destek, Zulmede Korku Mesajı

Türkiye’nin bölgesel güç ve diplomasi kapasitesinin artmasına vurgu yapan Erdoğan, “Türkiye artan gücüyle mazlumlara umut, zalımlara korku veriyor” değerlendirmesinde bulundu ve Gazze ile dayanışma mesajı verdi: “23 aydır maruz kaldıkları barbarlığa rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze’li kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmanın Kapanışı: İstikamet ve Kararlılık

Cumhurbaşkanı konuşmasının genelinde, gençlere, teknoloji üreticilerine ve savunma sanayii çalışanlarına teşekkür ederken, “Emin adımlarla hedefe doğru yürüyeceğiz” mesajını yineledi. Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji alanındaki atılımlarına vurgu yaparak, geri dönüşün olmayacağını ve KIZILELMA hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA