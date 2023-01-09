Yeni nesil fırtına obüslerinin teslimat töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracaklarını söyledi.

Teslimatı gerçekleşen 6 adet yeni nesil fırtına obüslerinin millette ve orduya hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de savunma sanayi sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayının 2 bini aştığını belirterek, "6 adet yeni nesil fırtına Obüsü'nün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni teslimatlarla toplam rakamı 140'a kadar çıkartacağız" dedi.

Yeni nesil Fırtına obüsleri, şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü arttırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, yenileştirilmiş palet askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah iki sene içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.

Birilerinin "Ona, buna satıldı." diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası'nın, farklı alanlarda ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sermaye düşmanlığı yapanlar bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki affedersiniz restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve millî olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde 'İşten atılacak.' diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimiz de hiçbir hak kaybına uğramadan, tam bir gönül huzuruyla fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hâl böyleyken fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar, şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden, ne işletmecilerimizden, ne de milletimizden yarım ağızda da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler."