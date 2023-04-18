Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de nadir toprak elementi tesisi ile birlikte pek çok eser ve hizmetin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Eskişehir'in Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından birisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte asırlarca dünyanın ilim merkezi olan bu coğrafya son yıllarda haketmediği ihmali yaşamıştır" dedi.

Muhalefete sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifin montajının tamamlanarak test aşamasına geçildiğini kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki 10 yılda 500 lokomotifi burada üreteceğiz. Bu projeyle ülkemize yeni bir değeri kazandıran tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Eskişehir birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojisi merkezi haline getiriyoruz. Bu yıl Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacak" diye konuştu.

"KARŞIMIZDA 7'Lİ KOALİSYON VAR!"

Bu kez karşılarında 7'li bir koalisyon olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? Buna bir de PKK'sından FETÖ'süne mu masayı destekleyen terör örgütlerini ilan etmek lazım. Londra tefecileri, eroin kaçakçıkları hepsi var. Batı'dakileri saymıyorum bile. Türkiye İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA yapmasın istiyorlar. TCG Anadolu'yu da yapmasın, Togg yapmasın istiyorlar. Yıllar yılı bu ülkeyi CHP öyle yönetmedi mi? Bir toplu iğne bile üretemediler. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor" dedi.

https://youtu.be/jNkqsM-l8cI