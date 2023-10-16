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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü programına video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik." dedi.

Bu yılki etkinliğin, "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma." temasıyla düzenlendiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli tema altında düzenlenecek etkinliklerin hayat kaynağı suya ilişkin farkındalığı artıracağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin su stresi çeken bir ülke olarak elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükûmet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA GENELİNDE HER SANİYE ÜRETİLEN 127 TON GIDANIN 21 TONU ZAYİ OLUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin en önemli başlıkları arasında yer alan "2030'da sıfır açlık" yaklaşımından giderek uzaklaştığını vurguladı.

Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre, dünyada her 9 kişiden 1'i açlıkla boğuştuğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hâlbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken maalesef günümüz dünya nüfusuna kâfi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. Diğer taraftan israf edilen gıdanın, su kaynaklarımızın hızlı tüketilmesine sebep olduğunu da üzülerek ifade etmeliyim. Fakat israfın önüne geçmek için gösterilmesi gereken gayretler, yapay ve insan sağlığı açısından riskli çözüm arayışlarına sarf ediliyor." dedi.