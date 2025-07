Erdoğan: “Silahlı Kuvvetlerimizin her ferdi milletimizin iftiharıdır”

Konuşmasında Milli Savunma Üniversitesi’nin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber ocağı olarak gördüğümüz Silahlı Kuvvetlerimizin istisnasız her bir ferdi, milletimizin göz bebeği, umudu, kıvanç kaynağı ve iftihar beratıdır." diyerek kurmay subaylara başarı diledi.



Erdoğan ayrıca Azerbaycan, Bosna-Hersek, Endonezya, Gambiya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Mali, Moğolistan, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün’den gelen misafir subayları da kutladı.



“Yeni sistemde kutup başı olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz”

Küresel jeopolitik dengelerin değiştiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Post-liberal dönem olarak da adlandırılan bu yeni gerçeklikte, ülkemizin güçlü bir şekilde var olması, yeni sistemde kutup başı olarak yerini alması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, özellikle yerli ve millî teknoloji yatırımlarına dikkat çekerek, savunma sanayi alanındaki ilerlemelerin küresel ölçekte ses getirdiğini belirtti.



“Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Erdoğan, Türkiye’nin iç bütünlüğünü ve birliğini güçlendirmek adına tarihi nitelikte adımlar attıklarını belirterek, "Bu adımlarla ‘Terörsüz Türkiye’ ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz." dedi.



Silahlı Kuvvetlerin modern savaş konseptine yön verdiğini belirten Erdoğan, İHA, SİHA ve yüksek teknolojiye sahip savunma araçlarıyla Türkiye’nin caydırıcılık gücünün arttığını ifade etti.



“Zulmün değil, kardeşliğin ve adaletin coğrafyası olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda birlik, kardeşlik ve bölgesel barış vurgusu yaptı. Şu ifadelere yer verdi:



“Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki kardeşlerimizin yaşadığı ağır imtihanlar kimseyi endişeye sevk etmesin. Coğrafyamızı kana, katliama, vahşete ve gözyaşına boğmak isteyenlerin pervasızlıkları kimseyi kararsızlığa sürüklemesin. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda biz nice imtihanlarla karşılaştık, nice musibetlere göğüs gerdik. Ama hepsinin de üstesinden geldik.”



“Zalimler karşısında diz çökmedik, müstevliler karşısında boyun eğmedik. Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu. Ama Türk milleti dimdik ayakta, tarih yazmaya devam ediyor.”



“Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu andır. Allah’ın izniyle bölgemiz üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Karanlıktan, kandan ve kaostan beslenenler eninde sonunda kaybedecek; kazanan kardeşlik olacak, insanlık olacak.”

