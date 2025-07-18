En değerli hediyesiyle Başkan’ın kapısını çaldı

Gözaltı sürecinin ardından 8 gündür ev hapsinde bulunan Başkan Tutdere’ye destek ziyaretleri sürüyor. Bu anlamlı ziyaretlerden biri de 7 yaşındaki Miran Ali Yolcu’dan geldi. Küçük yaşına rağmen duyarlılığıyla dikkat çeken Miran Ali, Başkan Tutdere’ye olan sevgisini en sevdiği hayvanı olan horozu hediye ederek gösterdi.



Ziyaret sırasında oldukça duygusal anlar yaşanırken, küçük Miran Ali’nin Başkan Tutdere’ye duyduğu sevgiyi samimi ifadelerle anlatması ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Başkan Tutdere'nin gözaltına alındığını annesinden öğrendiğini ve ardından haberlerde izlediğini söyleyen Miran Ali, “Başkanım çıktığında ona horoz getireceğim diye söz vermiştim. Sonra evinde olduğunu duyunca getirdim. En güzel horozumu alıp geldim.” dedi.



Başkan Tutdere: ‘Bunu birlikte besleyelim’

Miran Ali’nin getirdiği horozu teslim alırken büyük bir memnuniyet duyan Başkan Tutdere, küçük ziyaretçisinin içten davranışı karşısında duygulandığını belirtti. Tutdere, Miran Ali’ye teşekkür ederek, “Horoz için teşekkür ederim. Bunu birlikte besleyelim.” ifadelerini kullandı.



Ziyaret, Başkan Tutdere’nin hem moral bulduğu hem de toplumla bağlarının güçlü şekilde sürdüğünü gösteren bir tabloya sahne oldu. Küçük Miran Ali'nin gözlerindeki heyecan ve sevinç, evde bulunanları da duygulandırdı.

Kaynak : PHA