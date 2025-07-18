İlçeye ekonomik katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında önemli gelişme yaşandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Samsat Belediyesi ve Samsatlı Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından kurulan Samsat Taplama Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Varol, Ziyaret sırasında taplamanın üretim aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Varol, “Samsat’ın kadim mutfak kültürünün bir parçası olan bayram taplamasının modern üretim teknikleriyle daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Merkezin ilçeye ekonomik anlamda katkı sağlaması ve kadın girişimciliğini desteklemesi bekleniyor. Projenin bölge kalkınması açısından örnek teşkil etmesi temenni ediliyor.”dedi.

Kaynak : PHA