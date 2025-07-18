Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmenin temel vazife olduğunu vurguladı. Erdoğan, terörsüz bir bölge hedefiyle tarihi adımlar attıklarını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, şehit ve gazilerden emanet alınan toprakları daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımanın en temel görevleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek vazifemizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz. İç cephemizi tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi adımlar atıyoruz” diyerek Türkiye’nin bölgesel istikrar vizyonunu vurguladı.

MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni https://t.co/u2iRsfD86l— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2025

“Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu, çoğu unutulup gitti ama Türk milleti olarak biz dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz” diyen Erdoğan, bölgede barış, huzur, adalet ve iş birliğiyle yeni bir sayfa açılacağını belirterek, “Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Coğrafyamızın her köşesinde huzurun hâkim olmasına kimse set çekemeyecek” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.