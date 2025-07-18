“Gerçek sorumlular belirlenmeli”

Anahtar Parti’nin çevre politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali, geçen hafta yaşanan ve birçok ili etkileyen orman yangınlarının ardından yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Manisa, Bilecik, Sakarya, İzmir, Hatay ve son olarak Tekirdağ Şarköy’deki yangınları hatırlatan Küçükali, şu ifadeleri kullandı:



“Geçen hafta Manisa, Bilecik, Sakarya, İzmir, Hatay ve şimdi de Tekirdağ Şarköy’de ekosistem yandı. Tekirdağ Şarköy’de yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınlarının ardından bölgeyi ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk, yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.”



“40 yıl önce aileleriyle birlikte diktikleri ağaçların kül olmasını çaresizlikle izleyen köylüler, ‘Biz bu ormanları korurduk, sonra bizi dışladılar’ sözleriyle yalnızlaştırılmanın acısını dile getirdiler. Orman köylüsünü dışlayan ve doğayı yerinden yönetimden koparan politikalar bugün yaşanan felaketin zeminini hazırlamıştır. Bu ihmaller karşısında artık gerçek sorumluluklar belirlenmelidir.”



“Yangına karşı gönüllü timler ve aktif izleme sistemi şart”

Açıklamasında yangınlara karşı alınabilecek önleyici tedbirleri de sıralayan Küçükali, yıl boyu sürecek eğitimlerin ve teknolojik altyapıların geliştirilmesinin elzem olduğunu belirtti:



“Tekrar uyarıyoruz; Orman köylerinde ve ormanlara yakın köylerde yaşayan vatandaşlara yıl boyunca aralıksız bilgilendirme ve yangın eğitimi verilmelidir. Yangın riski yüksek bölgelerde telefon ve internet iletişimi kesintisiz hâle getirilmelidir. Her yüksek riskli ilçede ve yangının sıçrayabileceği sınır köylerinde gönüllü yangın timleri kurulmalıdır.”



“Meteorolojik uyarılar, yangın çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce dikkate alınarak kamuoyuna yaygın şekilde duyurulmalıdır. Uyarıların yapıldığı andan itibaren yangın devriye hava araçları aralıksız denetim yapmalıdır. 24 saat aktif yangın izleme sistemleri ve gözlem kuleleri güçlendirilmelidir. İHA’larla orman alanlarının gözetimi normal dönemdekinden daha fazla, özellikle yaz aylarında yaygınlaştırılmalıdır. Yangına sebebiyet verenlere yönelik var olan ağır cezalar geciktirilmeden uygulanmalıdır.”



“Doğayı korumazsak onun öfkesi afet olur”

Açıklamasının sonunda orman yangınlarının sadece çevresel değil, toplumsal bir felaket olduğuna dikkat çeken Küçükali, şu sözlerle uyarılarını yineledi:



“Doğa ancak kendini koruyana hizmet eder. Korunmazsa öfkesi afetle sonuçlanır.”

Kaynak : PHA