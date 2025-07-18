Genç STK temsilcileri bir araya geldi

Etkinliğe, Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük ev sahipliği yaparken; Genç Yeşilay İl Başkanı Muhammet Özturunç, Genç Kızılay İl Başkanı Ahmet Rençber, Genç MÜSİAD İl Başkanı Bekir Yapıcı, Genç İHH İl Başkanı Yakup Ekinci, Genç İlim Yayma İl Başkanı Muhammet Adem Yıldırım ve Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Sait Aslan gibi gençlik sivil toplum hareketlerinin önde gelen temsilcileri katıldı.



Hasan Nusret Düşük: ‘Adıyaman için hangi konulara yönelmeliyiz?’

Toplantıda bir konuşma yapan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, bir yıllık faaliyetleri değerlendirdiklerini ve geleceğe dönük planlar üzerine istişare yaptıklarını belirterek şunları söyledi:



“Bugün Genç Nesiller Derneği'nin kuruluşunun birinci yıl dönümü vesilesiyle burada toplandık. Gönüllülerimiz burada, Genç STK Başkanlarımız burada. Genç Kızılay, Genç İHH, Genç Yeşilay, İlim Yayma, Genç MÜSİAD ve Milli Türk Talebe Birliği Başkanlarımızla, gönüllülerimizle beraber bir yemek toplantısı düzenledik. Geriye dönük bir yılda yaptığımız çalışmaların istişare toplantısını yapacağız.”



“İleriye dönük hangi adımları atmalıyız? Adıyaman için hangi konulara yönelmeliyiz? Değerli başkanlarımızla ve gönüllülerimizle birlikte fikir alışverişinde bulunacağız. Bugüne kadar yaptığımız eğitsel ve kültürel çalışmalarla derneğimizi ciddi bir noktaya getirdik. Arama kurtarma eğitimlerinden insani yardımlara kadar küçük de olsa bir mesafe kat ettik.”



“Üniversitede kurduğumuz Genç Nesiller Topluluğu aracılığıyla Ünides adlı projemizi geliştirdik. Eylül ayında bu projeyi aktif hale getirmeyi planlıyoruz. İnsani yardım çalışmalarımızı genç STK platformlarıyla birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bizlere destek veren genç STK başkanlarımıza, gönüllülerimize ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.”



Genç MÜSİAD Başkanı Yapıcı: ‘Şehrimize katma değer sunan her STK’nın yanındayız’

Etkinlikte söz alan Genç MÜSİAD Adıyaman İl Başkanı Bekir Yapıcı ise STK'ların toplumsal katkısına dikkat çekerek şunları ifade etti:



“Genç Nesiller Derneği'ndeki gönüldaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza ve en önemlisi gönülden hizmet eden kardeşlerimize Genç MÜSİAD Adıyaman olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu tür derneklerin ve STK'ların hem şehrimize hem de ülkemize katma değer sunduğuna inanıyoruz. Özellikle depremden etkilenen Adıyaman’ımıza sundukları katkı çok kıymetlidir. Genç Nesiller Derneği Şube Başkanı Nusret Başkan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz.”



Genç İHH Başkanı Ekinci: ‘Karınca misali katkı sunmaya çalışıyoruz’

Genç İHH Adıyaman İl Başkanı Yakup Ekinci de etkinliğin önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:



“Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda bizi bir araya getiren Genç Nesiller Derneği'ne, gönüllülerine ve başkanımız Nusret Bey’e teşekkür ediyorum. Burada Adıyaman'ın genç STK başkanları ve gönüllüler bir araya geldi. Şehrimizin gençliğine dair sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunmak için buradayız.”



“Herkes elinden ne geliyorsa, karınca misali bu sürece katkı sunuyor. Genç Nesiller Derneği de Adıyaman’ın sorunlarına çözüm üretmeye çalışan önemli yapılardan biridir. Çalışmalarının devamını diliyorum. Gençlik STK'ları olarak bu yolda birlikte yürümekten memnuniyet duyuyoruz.”



Genç Nesiller Derneği’nin önümüzdeki dönemde daha fazla genci toplumsal projelere dahil etmesi ve üniversite odaklı yeni platformlarla çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA