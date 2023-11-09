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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu süreci kolaylaştıracaktır." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvede yer almaktan dolayı bahtiyarlık duyduğunu vurgulayarak, dönem başkanlıkları dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

Dönem başkanlığını devralan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de gösterdiği misafirperverlik için şükranlarını sunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirvemizin ve yapacağımız istişarelerin ülkelerimiz ve bölgemizin istikrarı, refahı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıya olunan bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, bugün itibarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34'üncü günün geride kaldığını anımsattı.

"İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

"BATILI ÜLKELER, İSRAİL'İN KATLİAMLARINI UZAKTAN SEYREDİYOR"

Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden söz eden Batılı ülkelerin, İsrail'in katliamlarını uzaktan seyrettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeler ve kuruluşlar, bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakanlara, fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. 7 Ekim'den beri şahit olduğumuz ikiyüzlülük örneklerini arttırmak mümkündür. Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini, bizlere bir kez daha göstermektedir. İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye insani yardım ulaştırmak için de yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini, Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş Havalimanı'na sevk ettik. İki sivil insani yardım gemisinin bölgeye gönderilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 15 Kasım'da, İstanbul'da devlet ve hükûmet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirileceğini kaydederek, böylece Gazzelilerin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergileneceğini dile getirdi.

"Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo olayında 25 kişinin öldürüldüğünü, dünya liderlerinin Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptıklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı, hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın. Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha şeffaf, daha adil uluslararası ekonomi ve finans sistemine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak mevcut konjonktürde uluslararası ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı insan odaklı girişimlerini sürdürdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip. Bununla birlikte teşkilat üyelerinin birbirleriyle ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücüdür. Bu rakamın bizlere yakışmadığına inanıyorum. Ticaret hacmimizi, ilk etapta 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi artırmalıyız. Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan çevreye kadar iş birliği potansiyelimizi güçlendirmeliyiz. 2025 Vizyon Belgemizin de stratejik hedefleri arasında yer alan ve maalesef 20 yıldır hayata geçirilemeyen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nı artık yürürlüğe koymamız gerekiyor. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Yatırım Bankası Ecobank'ın tüm üyelerin katılımıyla daha faal hâle getirilmesi bu maksada hizmet edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm ve seyahat sektöründe de iş birliğini güçlendirmeleri gerektiğini kaydederek, turizm bakanlarınca ekim ayında düzenlenen toplantıda bu konuların geniş şekilde ele alındığını söyledi.

Toplantıda Erzurum'un "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Yılı Turizm Başkenti" seçilmesine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri de bu vesileyle medeniyetler kavşağı Erzurum'umuza davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm üyeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne iştirak eden liderlerin onuruna verdiği yemeğe katıldı.