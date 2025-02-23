Erdoğan: "Kongreyi Büyük Bir Başarıyla Tamamladık"

AK Parti’nin Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongresinde oy kullanma işlemi tamamlandı. Bin 547 delegenin tamamının oyunu alan Erdoğan, kongrede yeniden genel başkan seçildi.

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Adalet ve Kalkınma Partimizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi de kongrede tamamlandı. Erdoğan, yeni seçilen parti yöneticilerini tebrik ederek, AK Parti’nin millete hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu belirtti.

"Enerjimizi Yenileyerek Yola Devam Ediyoruz"

Erdoğan, kongrenin ardından AK Parti teşkilatlarına ve partililere şu mesajı verdi:

"Enerjimizi yenilediğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kongre maratonunun sonuna geldik. Bugünden itibaren, parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde ve milletimize hizmet mücadelemizde, çok daha güçlü bir şekilde yola koyuluyoruz."

AK Parti’nin 24 yılı aşkın süredir Türkiye’ye ve millete hayal kırıklığı yaşatmadığını, bundan sonra da istikrarlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta, rehavete asla yer yoktur" dedi.

"Vatandaşlarımız Muhalefetin Halini Görünce Yönünü Bize Dönüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

"Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor, sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor."

Erdoğan, muhalefetin halka umut veremediğini, buna karşın AK Parti’nin her zaman çözüm üreten ve millete hizmet eden bir parti olduğunu vurguladı.

"Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini bu harekette, Cumhur İttifakı’nda görüyor. Milletimizle birlikte, kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımız yoktur."

Erdoğan, Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirterek, "Bizi bekleyen büyük hedefler var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, Bin 547 Delegeden Tam Destek Aldı

Kongrede yapılan oylamada bin 547 delegenin tamamının oyunu alan Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı’na yeniden seçildi.

Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti’nin 2028’e kadar olan süreçte ekonomi, anayasa reformu, yatırım ve sosyal politikalar gibi kritik başlıklarda güçlü adımlar atması bekleniyor.

Kongrenin tamamlanmasının ardından Erdoğan, parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek, önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleyecek toplantılara başlayacak.

Kaynak : PHA