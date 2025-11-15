Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve yapımı tamamlanan yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, 'Sokak ağzıyla siyaset yapıyor. Sizler de mecburen bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz. CHP Genel Başkanı'nın bu üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide ediyor. Bizim kadar onlar da rahatsız ve şikayetçiler. Bu şahıs artık iyice gençlerin eğlencesine dönüştü' dedi.

Adıyaman'ın dört bir yanındaki vatandaşlara sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sevgili Adıyamanlılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler değerli kardeşlerim sizlere kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımıza da sevgilerimi yolluyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Besni'den Çelikhan'a, Gerger'den Gölbaşı'na, Kahta'dan Samsat'a, Adıyaman'ın tüm köşelerindeki kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum. Aynı şekilde Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve diğer illerimizde bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma da gönülden sevgilerimi gönderiyorum' dedi.

'Ülkeye ve Adıyaman'a Hizmet Etmekten Başka Bir Gayemiz Yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 38 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini açıklayarak, 'Sizin bir kardeşiniz yoldaşınız olmaktan her zaman şeref duydum. Size mahcup olmadık. 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz. Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim, insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz.' dedi.

'Biz Depremzedelerimizi Hiç Yalnız Bırakmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, '53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinde 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık. Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Tüm imkanlarımızı seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı, horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buraya düşmeyen deprem turistleri gördük. Bedava ev sözü verenleri, lafa gelince mangalda kül bırakmayanları, medyada hükümet düşmanlığı yapanları, meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan. Seçim bitti, onların da deprem bölgesiyle işi bitti. Biz depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler: 'Bu şahıs artık iyice gençlerin eğlencesine dönüştü'

Muhalefetin gündem yaratma çabalarını dikkate almadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millete ve memlekete hiçbir hayrı dokunmayan sahte gündemler bizim umurumuzda bile değil. Bunu şunun için söylüyorum; ana muhalefetin başındaki zat günlerdir hem çok çirkin ifadelerle bizi ve yargı mensuplarımızı hem de yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif gazetecileri sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Son seçimde kapı kapı gezdikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek bir söze, fikre tahammülü yok. Sözlerinde ne nezaket, derinlik, tutarlılık; hallerinde de olgunluk, oturduğu koltuğun hakkını veren bir duruş var. Her gün çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi, ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene aşk olsun. Bir partinin genel başkanına o üslup, dil, hakaretler hiç yakışıyor mu? Sokak ağzıyla siyaset yapıyor. Sizler de mecburen bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz. Oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımıza her gün 3-5 defa konuşuyor. Elinden mikrofon hiç eksik olmuyor. Peki ne dediğini anlayan var mı? Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir şey var mı? Sabah-akşam birilerini tehdit ediyor. Yargıyı siyasallaştırmanın, hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin, milletin kesesinden zenginleşenler haricinde kime, ne faydası olacak? CHP Genel Başkanı'nın bu üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide ediyor. Bizim kadar onlar da rahatsız ve şikayetçiler. Anlaşılan onlar bu zatın iş bilmezliğinden bıkıp usanmışlar. Zavallı, zayıf bir karakterle karşı karşıyayız. Bu zatın milletin milyarlarca lirasını talan eden başında bulundukları belediyeleri arpalığa çeviren şebekeyi atlama çabalarıyla ilgilenmiyoruz. Bu şahıs artık iyice gençlerin eğlencesine dönüştü. Biz ilgilenmiyoruz, sadece işimize bakıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE