Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeği kucağına alıp ilgi gösterirken çevredeki çocuklara da oyuncaklar hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci deprem konutunun anahtar teslim töreni için geldiği Adıyaman'da, yol güzergahında kendisini karşılayan vatandaşları selamladığı sırada, ailelerinin kucağında bulunan 4 aylık bir bebeği fark edince konvoyu durdurdu. Erdoğan, araçtan inerek minik bebeği sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil'e altın taktı.

