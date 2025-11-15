Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci deprem konutunun anahtar teslim töreni için geldiği Adıyaman'da, yol güzergahında kendisini karşılayan vatandaşları selamladığı sırada, ailelerinin kucağında bulunan 4 aylık bir bebeği fark edince konvoyu durdurdu. Erdoğan, araçtan inerek minik bebeği sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil'e altın taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeği kucağına alıp ilgi gösterirken çevredeki çocuklara da oyuncaklar hediye etti.
Kaynak : PERRE
