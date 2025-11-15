Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede, Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı'na Fidan Karakuş seçildi.

'Sendikacılığa Güvenin Azaldığı Bir Dönemden Geçiyoruz'

Kongrede, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başlayan Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, 'Adıyaman'daki sendikalılarımızın, üyelerimizin çok şanslı olduğunu bir kez daha müşahede ettik ve gördük, bundan da mutluluk duyduk. Rabbim zor işinizi kolay kılsın inşallah. Türk Sağlık-Sen 1992 yılında kurucu bir iradenin, kurucu bir ülkü, kurucu bir ruh izleyerek oluşturmuş olduğu, 'olmayan devletin ne memuru olur ne de sendikası olur' anlayışının tezahürünün tüm Türkiye'ye öğretmek üzere kurulmuş yapının adıdır. Türkiye Kamu-Sen haksızlıklar karşısında susmayan bir irade oluşturmakla alakalı bir araya gelen vatan sevdalılarının, ülke sevdalılarının oluşturmuş olduğu bir yapıdır. 2009 yılından 2025 yılına kadar 16 yıldır yetkili olan bir sendikaya bizim insanımız, bizim memurumuz bir milyondan fazla üye ile destek olarak yetkiyi veriyor. Bu çok güçlü bir destek. Yani oran olarak da rakam olarak da. 1 milyon üyelik bir destek ile o sendikanın alamayacağı hakkın, çözemeyeceği sorunun olmaması lazım. Ama 2009'dan 2025 yılına kadar sürekli fakirleşen, bir önceki yılı arayan sürekli endişeler içerisinde olan bir yapı var. Emeklilerimiz var, yani daha önce memur hangi hakkı alıyorsa emekli o hakkı alıyordu. Şimdi memur emekliler ile memurların arasında dahi uçurumlar oldu. Dolayısıyla sendikaya ve sendikacılara karşı inancın azalmaya başladığı bir dönem görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen uçağın düşmesi sonucu şehit olan askerleri anarak sözlerine başlayan Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, '33 yıllık şanlı bir mücadelenin adı olan Türk Sağlık-Sen bugün Türkiye'de her bir sağlık ve sosyal hizmet kurumunda temsilcisi, her ilde bir teşkilatı olan güçlü bir sivil toplum örgütüdür. Bu 33 yılda kuruluş ruhu ile çizgisinden şaşmadan bu mücadeleye omuz veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dava gücünü dirayetli ve yürekli insanlarla hiç çekinmeden ben varım diyerek mücadeleye omuz verenlerden almaktadır' dedi.

'Tek Bir İşimiz Var O Da Çalışmak'

Başkan Karakuş, sendika içerisinde birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, ''Genel kurulumuzda bir araya gelmemizle birlikte hep beraber sendikamız için çalışacağımız anlamını taşımaktadır. Bizim için esas olan da budur. Çünkü başarının anahtarı burada gizlidir. Bugün seçimlerimizi yapacağız. Yarın ise tek bir işimiz var o da çalışmak. Hiç durmadan duraksamadan çalışacağız, yorulmak kelimesini lugatımızdan çıkaracağız. İnandığımız değerlerimizi savunacağız, başaracağız, kazanacağız. Tasada ve kıvançta birleşmiş, mücadelede en ön safa yerleşmiş, beni bırakıp bizi sahiplenmiş bir teşkilat olarak bunu yapacak gücümüz de vardır. İnancımız da tamdır. İstekler şahsiyetleri ortaya koyarmış, Darıyı Serçe, Kuzuyu Kurt istemiş. Bizler ise zaferi ve zirveyi istiyoruz. Bunun içinde sarsılmaz bir birlik halinde el ele vereceğiz. Sendikacılık tarihine adımızı kazımaya da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Önat'tan Kamu-Sen'e Destek Mesajı

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayarak düşmesi sonucu şehit olan pilotu ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere olan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri personeli anarak sözlerine başlayan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ise, 'Türkiye Kamu-Sen bizlerin ayrılmaz bir parçası olarak 1992 yılında, 'önce ülkemiz, Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız' şiarıyla yoluna başladı. Aradan geçen onca zamanda, fedakarlıklarla ve onurlu duruşla bu sendikamızı bugünlere getirdiniz. Türkiye Kamu-Sen ailesine, onurlu duruşuyla hizmet eden tüm üyelerine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Bu yolculuğumuzda, elbette bizden ayrılanlar, yol değiştirenler, yolundan dönenler olmuştur. Bizler bunları da normal karşılıyoruz, fakat yolundan dönenler, davasından dönenler, 'ben olmazsam bu hareket olmaz' diyenler şunu iyi bilsinler ki, 'yel kayadan ancak toz koparır' bunun da böyle bilinmesini istiyoruz. Birileri gider, birileri gelir. Allah'ın izniyle düne göre bugün daha iyiyiz, yarın da bugünden daha iyi olacağız inşallah. Bu kararlılıkla yeni yönetimde seçilecek olan Fidan hanım ve kıymetli yönetimine, üyelerimize başarılar diliyoruz. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, dün olduğu gibi bugün de Kamu-Sen üyelerimizin hepsinin arkasındayız' ifadelerini kullandı.





Kaynak : PERRE