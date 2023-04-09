İstanbul'da Pendik Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 168 yatırımı bugün hizmete sunarak yolculuklarını sürdürdüklerini söyledi.

Asrın felaketi olan depremlere dikkati çeken Erdoğan, afet bölgelerinde el ve güç birliği içinde yaraların sarıldıını ve saracaklarını belirterek, "Zor günleri atlatıp, 85 milyon hep birlikte hedeflerimize ilerleyeceğiz" dedi.

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

"Milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta adalette, emniyette, ulaşımda ve dış politikada dünyaya mesajımızı verdik" diyen Erdoğan, "Bu modern bir Türkiye'nin ayak sesleridir" diyerek sayılarla yaptıkları yatırımlardan özetler sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta, ulaşımda ve diplomaide attığımız adımların devam edeceğini ifade ederek, tek gayelerinin vatandaşların refah ve esenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

"14 MAYIS'TA DESTAN YAZACAĞIZ"

"Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz" diyen Erdoğan, "6'lı masa dediler, 7'li masa dediler hala anlaşamadılar. Yarın bakalım listelerinden kimler çıkacak. Biz milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türkevini diktik mi? 32 kat oraya Türkevini diktik. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat... İnşallah 14 Mayıs'ta destan yazacağız" diye konuştu.

https://youtu.be/wHKYnfQq5XY

60 YILLIK HAYALİMİZDİ

60 yıllık hayal olan yerli ve milli Togg'u yollara uğurladıklarını kaydeden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e bir Togg gönderdiklerini, bu hafta da Özbekistan'daki mevkidaşına Togg'u göndereceklerini açıkladı.

Erdoğan, Yarın (10 Nisan Pazartesi) uçak gemisini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceklerini belirerek, "Bu uçak gemimizin teslim töreninde İHA'larımız, SİHA'larımız iniş yapacak. Artık Türkiye'nin uçak gemisi de var. Yaparsa AK Parti yapar" dedi.