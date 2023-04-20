Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; propaganda süresinin yarısını aşmamak üzere propagandalarının görüntülü olarak verilebileceğini ve suç teşkil edilecek görüntülere yer verilemeyeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarının TRT tarafından önceden duyurulacağı da belirtildi.

27 NİSAN'DA KONUŞMA KURASI ÇEKİLECEK

Açıklamaya göre adayların TRT’deki konuşma sırası için 27 Nisan’da kura çekilecek.

Adayların, “konuşma ve görüntülü propaganda” hakkı için bir günde en fazla kullanabileceği konuşma süresi 10 dakika olacak.

Adayların 7-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapacakları konuşmaların toplam süresi en fazla 20 dakika olacak.