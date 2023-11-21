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Adıyaman Belediyesi ve Sincan Belediyesi işbirliğiyle 17 Kasım Cuma günü ve 18 Kasım Cumartesi gününü kapsayacak şekilde 2 gün boyunca devam eden olan Çocuk Şenliği etkinliğine katılan çocuklar, aileleriyle birlikte doyasıya eğlenerek keyifli vakit geçirdiler.

Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için Yeni Mahalle 2. Çevreyolu Kapalı Semt Pazarında düzenlenen etkinlikte çocuklar; şişme oyun grupları, uçan balon, animasyon gösterileri, sokak oyunları ve sürpriz etkinliklerle doyasıya eğlendiler. Keyifli vakit geçiren çocuklar ve ailelerine sürpriz hediyeler verilirken bir yandan da patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı.

Çeşitli etkinliklerle ve sürprizlerle büyük mutluluk yaşayan çocuklar, etkinlikte çok eğlendiklerini ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür ettiklerini ilettiler.

Adıyaman’ın çok daha iyi yerlere gelebilmesi adına hizmetlerine ara vermeden devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir ve bu yüzden onların mutluluğunu görmek, eğlendiğini görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Eğitim, öğretim ve mutlulukları bizler için çok önemli bu yüzden geleceğin teminatı olan çocuklarımız için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.” Sözlerini dile getirdi.



Kaynak : PHA