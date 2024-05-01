Besni’ye bağlı Kurugöl köyünde meydana gelen olayda bilinmeyen nedenden dolayı çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına karışan İbrahim Kılınç, elindeki tüfekle sağa sola ateş edince tüfekten çıkan saçmalar sonucu Zeliha Koyun (52) ile Ömer Halis Kılınç (7) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Halis Kılınç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken Jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemleri alarak hasta yakınlarının kavga etmesini önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA