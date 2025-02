Batman’da dünyaya gelen Çocuk Nöroloji Uzm. Dr. Mehmet Can Yeşilmen, 2009 yılında Tıp Fakültesini Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığında başlayarak, sırasıyla 2011 ve 2015 yıllarında Çukurova Üniversitesi, 2021-2024 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesinde yan dal olan Çocuk Nörolojisi bölümünü tamamladı. Dr. Mehmet Can Yeşilmen, evli 1 çocuk babası ve orta düzeyde İngilizce biliyor.

120. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) ile kurası ile ataması gerçekleşen Çocuk Nöroloji Uzm. Dr. Mehmet Can Yeşilmen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandı. Göreve başlayan Çocuk Nöroloji Uzm. Dr. Mehmet Can Yeşilmen, hasta kabulüne başladı.

Kaynak : PHA