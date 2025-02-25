Son olarak, İş Güvenliği Uzmanı Seda Aytekin tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde eğitim verildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, belediyenin farklı müdürlüklerinden çok sayıda personel katılım sağladı.

İş sağlığı ve güvenliğine dair temel bilgiler aktarıldı

Eğitimde, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunma yöntemleri, yasal hak ve sorumlulukları, kişisel koruyucu donanım kullanımı, yangın ve acil durum yönetimi gibi konularda bilgilendirilmesi amaçlandı.

Kanun ve yönetmelik çerçevesinde bilgilendirme yapıldı

İş Güvenliği Uzmanı Seda Aytekin, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında önemli bilgiler paylaştı.

Adıyaman Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığı artırmaya yönelik eğitim programlarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA