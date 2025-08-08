Doğumsal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, üfürüm değerlendirmeleri ve çocukluk çağı kalp rahatsızlıkları konusunda uzman olan Dr. Terin’in göreve başlamasıyla birlikte, bölgedeki çocuk kardiyoloji hizmetlerinde önemli bir boşluk doldurulmuş oldu.

Adıyamanlı aileler, çocuklarının kalp sağlığıyla ilgili sorunlarda artık şehir dışına gitmeden uzman desteği alabilecek. Hastane yetkilileri, Dr. Harun Terin’in göreve başlamasının hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını hem de hasta memnuniyetine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak : PHA