AK Parti İl Başkanı Kablan’a programda Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve partililer eşlik etti. Sergide ADEM bünyesindeki kadın girişimcilerle bir araya gelen heyet, kadınların üretim süreçlerini yerinde inceledi, el emeği ürünleri hakkında bilgi aldı.



Kadın girişimcilere destek vurgusu

Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesine yönelik projelerin önemine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, kadın girişimcilerle sohbet ederek emeklerinden dolayı tebrik etti. Kadınların üreten bireyler olarak toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Kablan, şu ifadeleri kullandı:



“ADEM’ler aracılığıyla kadınlarımızın üretime katılması, el emeklerini değerlendirerek ekonomik kazanca dönüştürmeleri son derece kıymetlidir. Bu tür girişimleri her zaman destekliyoruz. Kadınların sadece evde değil, hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması gerektiğine inanıyoruz.”



ADEM faaliyetleri sürüyor

Aile Destek Merkezi (ADEM), Adıyaman’da dezavantajlı kadınlara yönelik sosyal, mesleki ve psikolojik destek çalışmalarıyla biliniyor. Merkezde düzenlenen eğitimler, kurslar ve üretim atölyeleri aracılığıyla kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken, aynı zamanda ürettikleri ürünlerin satışa sunulmasıyla ekonomik kazanç elde etmeleri de teşvik ediliyor.



Serginin gün boyu açık kalacağı ve halkın ziyaretine açık olduğu bildirildi.

Kaynak : PHA