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Yilmaz Güney'in Türkiye'de Yasadigi yillarda İsparta yarı acık ceza evinde yatarken İsviçreli yapımcı Edi Hubschmide Güney'in cezaevinden yazdığı mektup ile yolu kesisir İsviçreli yapımcı Edi Hubschmid hemen harekete geçer ve Yılmaz Güney'in yarım kalan "YOL" filmini tamamlar.

İsviçreli Yapımci Prodüktör Edi Hubschmid Yılmaz Güney'in istediği üzerine bir "Kaçis" kendi değimi ile "Çıkış" plani yaparak Yılmaz Güney'in yattiğı İsparta ceza evinden önce Yunanistan'ın Rodos Adası'na daha sonra İsviçre'den Fransa'ya uzanan hikayesi başlar. Ardından yol filmini Cannes Film Festivaline yollayarak Festival den "Palmes" ödülü kazanırlar ve böylece Çirkin Kral Cannes Film Festivaline giderek ilk "Palmes" ödülünü alır.

Yilmaz Güney'in vefatından sonra Prodüktör Edi Hubschmid Güney'in hapisaneden kaçısı ve ölümüne kadar geçen süresini "Yol Bir Sürgün Hikayesi" adli bir kitapta "Kanitlariyla" "Gerçek bilgilerle" ve "Hayranlik uyandiran fotoğraflarını " toplayarak 5 dilde yayınlanır, kitabin yazari Edi Hubschmid ve yapimci Kazim Çarman ve yönetmenliğini Cihan İnan'in üstleneceği, Yilmaz Güney'i hayatini anlatan filmin yerli ve yabancı Cast çalışmalarına yakın zamanda start verilecek.