Şeriban ÖZÇAKMAK – Çin’de, 2007-2024 arasında farklı pozisyondaki görevleri sırasında yaklaşık 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı tespit edilen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian'a idam cezası verildiği bildirildi. İdam kararının ardından, Renjian'ın suçunu itiraf etti ve mahkeme idam cezasını erteleyerek, cezayı iki yıl hapis cezasına çevirdi.

Öte yandan, eski Bakan MahRenjian'ı, Çin Komünist Partisi tarafından açılan soruşturmadan altı ay sonra partiden atılmıştı.

Kaynak : PHA