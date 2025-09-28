Kongre, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından divan seçimi yapıldı, mevcut yönetim ibradan geçti. Açılışta CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Engin Doğan, adaylar Hüseyin Buluş ve Ercan Kılınç ile çok sayıda partili söz aldı.

Barış Yıldız: ‘CHP, demokrasinin yüz akı geleneğini sürdürüyor’

CHP Malatya İl Başkanı ve Divan Başkanı Barış Yıldız, konuşmasında partinin tarihsel köklerine ve demokrasi mücadelesine vurgu yaptı:

“CHP, kurtuluş mücadelesini bile demokratik bir kongreyle örgütlemiş bir partidir. Bu topraklara demokrasiyi getiren ve onun mücadelesini en zor dönemlerde bile sürdüren bir gelenekten geliyoruz. CHP’nin dik duruşu, üyelerinin ve delegelerinin omuzlarında yükseliyor. Sizler var oldukça bu parti de dimdik durmaya devam edecektir.”

Yıldız, yerel yönetimlerde CHP’nin rantçılığa karşı duruşuna da dikkat çekerek, “Abdurrahman Tutdere gibi, Ekrem İmamoğlu gibi direnenler, bedel ödeyenler var. Onlar bu partinin gerçek neferleridir.” dedi.

Belediye Başkanı Tutdere: ‘İktidarın ilçesinde ilk kongre; Adıyaman’ı ayağa kaldırıyoruz’

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, konuşmasında kongrenin partinin kentte iktidarda olduğu dönemde yapılan ilk merkez ilçe kongresi olduğuna dikkat çekti:

“Bugün burada çok özel bir kongre yapıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman’da ilk kez iktidarda olduğu bir dönemde ilçe kongresini gerçekleştiriyor. Bu onur ve gurur hepimizin. Halkımız 31 Mart’ta bize bu kentin yönetimini emanet etti. Şimdi görevimiz bu emaneti hakkıyla yerine getirmek.”

‘Adıyaman’ı yeniden inşa ediyoruz’

Tutdere, 6 Şubat depreminden sonra yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler verdi:

“6 Şubat’ta çok ağır bir yıkım yaşadık. Artık önümüze bakıyoruz. Altyapıdan üstyapıya, içme suyundan kanalizasyona kadar şehrin her noktasına dokunuyoruz. Bugün itibarıyla 455 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Hedefimiz 30 Kasım’a kadar bu hattın tamamını yenilemek ve temiz suyu bütün evlere ulaştırmak. Yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı ve asfalt çalışmalarına geçiyoruz.”

‘Adıyaman’a modern tesisler kazandırıyoruz’

Belediye yatırımlarına ilişkin bilgi veren Tutdere, yeni projeleri tek tek sıraladı:

“Adıyaman’a bölgenin en modern kesimhanesini ve Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Pazarını kazandırıyoruz. Çok kısa bir süre içinde açılışlarını yapacağız. Halk Ekmek Fabrikamızı tamamladık, ekipmanlarımız geldi. Halkımıza uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ulaştıracağız. Depremde yıkılan belediye hizmet binamızı tamamen kendi öz kaynaklarımızla yeniden inşa ediyoruz. Yine yıllardır beklenen kreş ihtiyacını da çözüyoruz. İki yeni kreş yapıldı; biri hizmete başladı, diğeri birkaç hafta içinde açılacak.”

‘Parti rozetini belediye kapısında bırakıyoruz’

Hizmet anlayışlarını “partiler üstü” bir çerçevede tanımlayan Tutdere, “Biz göreve gelirken ne dedik? Mesele memleket meselesi. Parti rozetimizi belediye kapısından içeri girerken bırakıyoruz. Herkese eşit, adil ve şeffaf hizmet götürmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tutdere sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Adıyaman’ın içme suyu, yol, altyapı, kreş gibi tüm sorunlarını çözeceğiz. Yeter ki birlikte yürüyelim. Birlikte başaracağız. Bu kongre, kardeşliğin, dayanışmanın ve iktidara giden yolun simgesi olsun.”

Ercan Kılınç (Mavi Liste): ‘Değişim zamanı – partiyi ileri taşıyacak kadroları birlikte inşa edelim’

CHP Merkez İlçe Başkan Adayı Ercan Kılınç, konuşmasında “değişim” vurgusu yaptı ve gençlerin, kadınların ve tabanın daha etkin olduğu bir örgüt hedefini anlattı:

“Bugün burada çok önemli bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Bu görev bir koltuk meselesi değildir; vizyonumuzun, ideallerimizin ve halkımıza olan sorumluluğumuzun bir yansımasıdır. Amacımız partimizin gücünü artırmak, gençlerimizin geleceğini güvence altına almak, kadınlarımızın toplumdaki rolünü daha görünür hale getirmektir.”

‘Daha adil ve demokratik bir örgüt için’

Kılınç, hedefinin daha katılımcı ve üretken bir yönetim olduğunu söyledi:

“Biz birlikte çalışarak, birlikte üreterek partimizi ve şehrimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Daha adil, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Her biriniz bu mücadelenin en önemli parçasısınız.”

‘Delege listeleri saklandı, değişim şart’

Kılınç, seçim sürecinde yaşadığı zorluklara da dikkat çekti:

“Gönül isterdi ki her bir delegemize birebir ulaşayım, dertleşeyim, önerilerini alayım. Ama maalesef delege listesine çok zor ulaştım. Sadece 10 günüm vardı. Eğer listeler saklanmak yerine zamanında paylaşılsaydı, belki de aday olmazdım, bütün benliğimle mevcut yönetime destek verirdim. Ancak değişimin zamanı geldi.”

Delegelere çağrıda bulunan Kılınç, “Oy verirken yakınlığa, akrabalığa değil, partiyi gerçekten ileri taşıyacak, üretecek ve sahada çalışacak adaylara göre karar verin.” diye konuştu.

Hüseyin Buluş (Beyaz Liste): ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz – örgütümüz tarih yazdı’

Mevcut Merkez İlçe Başkanı ve aday Hüseyin Buluş, konuşmasında örgütün son dönemdeki başarılarına ve seçim performansına dikkat çekti:

“Hiçbir aday tarafından bizden yazılı bir delege listesi talebi olmadı. 6 Şubat depreminden sonra partililerimizle, milletvekilimizle birlikte köy köy, mahalle mahalle dolaştık. O gün yanımızda olmayanların bugün ‘kimseye ulaşamadım’ demesi doğru değildir. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.”

‘CHP, Adıyaman’da tarih yazdı’

Buluş, son seçim sonuçlarını hatırlatarak örgütün başarısını rakamlarla anlattı:

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez Adıyaman Belediyesi’ni kazandık. İl genel meclisinde, belediye meclisinde birinci parti olduk. 2023’te merkez köylerde AK Parti’den 1.667 oy gerideyken, 2024’te 707 oy öne geçtik. Üye sayımızı da yüzde 100 artırdık. Örgütümüzü büyüttük.”

‘İktidar hedefi için daha çok çalışacağız’

Buluş, partinin kurucu iradesine bağlılığını vurguladı:

“İşimiz bitmedi. Şimdi halkımıza hizmet etmek, partimizi iktidara taşımak zorundayız. Daha çok çalışacak, daha çok kenetleneceğiz. Adıyaman’daki başarımızı Türkiye geneline taşıyacağız.”

Sandıklar 17.00’ye kadar açık

Kongrede oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Oy sayımının ardından yeni Merkez İlçe Başkanı akşam saatlerinde açıklanacak. Her iki aday da konuşmalarında birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

