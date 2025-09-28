Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Platformu yeni dönem Eylül ayı toplantısında, gündemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri bölümünde konuşan üyeler, Adıyaman Şehir Stadyumu yapım işinin en az gelecek yüzyılın ihtiyacı düşünülerek planlanması gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman Platformu Eylül ayı toplantısına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve İl Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Elüstü de katıldı.

“Platform Yürütme Kurulu Toplantılarımızı İki Ayda Bir Yapacağız”

Açış konuşmasını yapan Adıyaman Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, platformun kuruluş amacını hatırlatarak “Adıyaman Platformu bir ihtiyaçtan doğdu. Bin yılda bir görülen, dünya çapında büyük bir felakete ev sahipliği yaptık. Burada bulunan her bir üyenin onlarca can kaybı oldu, mal kaybı oldu, uzuvlarını kaybedenler oldu. Hepimizin bu insanların yetimlerine, geride bıraktıklarına karşı sorumluluklarımız var. Geçen yıla göre sorunlarda azalma görülse de devam eden önemli sorunlar var. Bizler bu sorunların çözümüne düşüncelerimizle, projelerimizle katkı sunmaya çalışıyoruz. Bundan böyle platform yürütme kurulu toplantılarımızı iki ayda bir yapacağız.”

“Adıyaman Sahipsiz Değil, Her Alanda Çalışma Yapıyoruz”

Toplantıya katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, üyelerin dile getirdiği her sorunla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, “Hükümetimiz, deprem sonrası bölgeyi ayağa kaldırma yolunda yaptığı çalışmalarla bütün dünyada takdir gördü. Her devlet böyle bir felaketin altından kalkamazdı. Üyelerden özellikle içme suyu ile ilgili şikâyetler dile getirildi. Biz yerel yönetimin bu alanda yapacağı çalışmalara destek veririz. Bizden iki kuyu açmamızı istediler, biz bunları açtık. Belediyenin mevcut suyu vatandaşa sağlıklı bir şekilde ulaştırma görevi var. Adıyaman içme suyuna Atatürk Barajı’ndan su eklenirse vatandaş musluktan su içemez, sadece temizlikte kullanır. Adıyaman’ın çevresinde içme suyu imkânları var. Yerel yöneticiler bu kaynaklarla kente takviye yaparak kayıp kaçakları önlemeli ve Adıyaman’ı susuz bırakmamalıdır. Su sorununun köklü çözümü için biz de çaba gösteriyoruz. Burada suçlama değil, çözüm üretmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Trafik sorununa da değinen Milletvekili Özhan, “Şehir içine battı-çıktı kavaşağının yapılması esnafın işine engel olur. Çok acil bir proje olarak görmüyorum. Eğriçay mevkiindeki köprü meselesini çözüyoruz. Flamingo yolundan Altınşehir istikametine üç şeritli bir köprü yaparak bu sorunu gidereceğiz” dedi.

Yapımı planlanan stadyum hakkında da Konuşan Milletvekili Özhan, “Adıyamanspor profesyonel ligde değil. Bize 10 bin kişilik bir stat en az 10 yıl yeter. Stadın aynı yerde yapılması ulaşım açısından da kolay olur, çevredeki esnaf da yararlanır” ifadelerini kullandı.

“Gençlere Her Branşta Spor İmkanı Sağlıyoruz”

İl Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ise, gençleri önemsediklerini ve her branşta spor yapabilmelerine imkân sağladıklarını söyledi. Devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Elüstü, hedeflerini ve çalışma prensiplerini platform üyeleriyle paylaştı.

Toplantının geleneksel çiğköfte ikramı bu kez Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı iş insanı Gani Bereket tarafından karşılandı.

Gece geç saatlere kadar süren toplantıya yoğun ilgi gösterildi. Platform üyeleri arasında Mahmut Ünsal, Mustafa Duran, Selahattin Alptekin, Yunus Darbaş, Altan Tandoğan, Oğuz Yılmaz, Cengiz Kıymaz, Onur Durmaz, Serkan Gürkan, Hasan Toprak, Haşim Yanar, Av. Abuzer Yaşar, Mehmet Torunoğlu, Hakan Danış, Hüseyin Elüstü, Ender Açıkgöz, Gani Bereket, Hüseyin Göçer, Bahattin Yetiş, Beytullah Şahin ve Hilal Kaygusuz yer aldı.

