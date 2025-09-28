Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Üniversitesi’nde 2025 yılı TÜBİTAK 2209 Programı kapsamında desteklenen öğrenci projeleri sergilendi. Üniversitenin farklı birimlerinden öğrenciler ve danışman akademisyenler, projelerini poster ve demo sunumlarıyla ziyaretçilere tanıttı.

Sergi sonunda projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından “En İyi Sosyal Etki, En Teknik Proje, En Yenilikçi Proje ve En İyi Sunum” kategorilerinde değerlendirildi.

Kapanış töreninde ise dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi.

Dereceye Giren Projeler ise şu şekilde:

En Teknik Proje: Yapay Zekâ Destekli Rüzgâr Türbini Hasar Tespit Sistemi — Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan, Öğrenciler: Mehmet Emre Özbey, Mehmet Kaplan (Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği).

En İyi Sosyal Etki: Adıyaman İli Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Yetiştiriciliğinde Bazı Bitki Biyostimulantların (Arbusküler Mikorizal Fungus, Trichoderma ve Biyoçar) Etkisi — Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hasret Güneş, Öğrenciler: Mehmet Yılmaz, Ayhan Polat (Ziraat Fakültesi).

En İyi Sunum: Selülaz Enziminin Kenevir İçeren Selülozik Esaslı Kumaşların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi — Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Parlakyiğit, Öğrenci: Şeyma Ayhan (Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği).

En Yenilikçi Proje: İlkokul Çocuklarına Deprem Hakkında Bilgi Veren Yapay Zekâ Destekli Sohbet Robotu — Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan, Öğrenciler: Erkan Kaymaz, Abdulmennan Doğan, Muhammed Yusuf Balık, Engin Aktaş (Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği).

Projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Etkinlik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan, “ ‘Fikirden Gerçeğe’ ÜNİDES projesi ile öğrencilerimizin üretkenliğini görünür kılarken disiplinler arası iş birliklerini de güçlendirdik. Bu sürecin her aşamasında emek veren Teknoloji Transfer Ofisi çalışma arkadaşlarıma, danışmanlarımıza ve topluluk üyelerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin toplumsal faydayı önceleyen yenilikçi projeleriyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

