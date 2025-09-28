Şeriban ÖZÇAKMAK – 26 Eylül Cuma günü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk başkanlığında Adıyaman’da başlayan buluşmalarda MHP heyeti, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programın ikinci gününde ise, 27 Eylül Cumartesi günü Adıyaman’dan Gaziantep’e çok yoğun bir araç konvoyu eşliğinde geçiş yapıldı. Gaziantep’te coşkulu kalabalık tarafından karşılanan heyet, güçlü bir kardeşlik tablosu sergiledi.

Buluşmalara, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MYK Üyesi Oğuz Yılmaz, MDK Üyesi Bilgin Ertaş ve MDK Üyesi Fikret Gökberk Osmanağaoğlu da katıldı.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, süreç boyunca özveriyle görev yapan il yönetimi ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek, “Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Önat’ın gayretleri nedeniyle MHP Genel Merkezi de teşekkür mesajı göndererek, Adıyaman teşkilatının çalışmasını takdir etti.

Kaynak : PHA