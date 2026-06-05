Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un da eşlik ettiği ziyarette Büyükelçi Xuebin, okulda yürütülen kültürel ve sanatsal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sınıfları ve atölyeleri gezen heyet, öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında öğrencilerin hazırladığı sanatsal etkinliklere eşlik eden heyet, okulun eğitim ve sanat alanındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı eserlerden oluşan sergiyi gezen Büyükelçi Xuebin ve beraberindeki heyet, çalışmaları ilgiyle inceledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE