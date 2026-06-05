Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Devlet Hastanesi ek bina inşaatının kısa sürede hizmete açılacağını, Gölbaşı için ise yeni devlet hastanesi çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Adıyaman'daki sağlık yatırımları ve personel ihtiyaçlarını görüştü. Görüşmede Besni ilçesinde yürütülen sağlık hizmetleri ile yeni yatırımlar ele alındı. Milletvekili Özhan, Besni Devlet Hastanesi ek bina inşaatının hızla tamamlandığını ve kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Depremden etkilenen Gölbaşı ilçesi için de modern standartlarda yeni bir devlet hastanesi kazandırılması amacıyla çalışmaların başlatıldığını ifade eden Milletvekili Özhan, il genelinde uzman doktor ve sağlık personeli kadrolarının güçlendirilmesine yönelik adımların da sürdüğünü kaydetti.

Milletvekili Özhan, açıklamasında, 'Şehrimizin taleplerine yakın ilgi gösteren, yatırımlarımıza ve kadro ihtiyaçlarımıza güçlü destek veren Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na canıgönülden teşekkür ediyorum. Memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun desteğiyle Adıyaman'da sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha modern sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak : PERRE