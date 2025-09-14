Şeriban ÖZÇAKMAK - CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, yarın saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada süreç devam ediyor. Birleştirilen dava dosyalarının dördüncü duruşması, yarın saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak.

Dava Dosyalarının Birleştirilmesi

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’ın iptalini talep etmişti. Bir başka delege ise 6 Nisan 2024’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için dava açmıştı. Her iki başvurunun birleştirilmesiyle davanın görülmesine devam ediliyor.

Ceza Davasındaki Görevsizlik Tartışması

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Haziran 2025’teki son duruşmada, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza yargılamasında verilen görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine hükmetmişti.

Kurultayda bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan davada, asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasında çıkan görev tartışması Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, itirazların dayanağı olan CMK maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu “davada uygulanacak kural olmadığından” reddetti.

Bu süreçte Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararına bağlı olarak davanın 4 Kasım 2025’te saat 09.00’da görülmesine hükmetti.

İstanbul’daki Dosyalar Talep Edildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, yarınki duruşma öncesinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasına ilişkin dosyayı, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nden ise CHP 38. İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlük iddialarına dair ceza davası dosyasını talep etti.

Kronolojik Özet – CHP’de Kurultay Davaları

4-5 Kasım 2023: CHP 38. Olağan Kurultayı yapıldı. Usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.

6 Nisan 2024: CHP 21. Olağanüstü Kurultayı düzenlendi. Kurultayın iptali için dava açıldı.

30 Haziran 2025: Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, ceza yargılamasındaki görevsizlik itirazının sonucunun beklenmesine karar verdi.

4 Kasım 2025: Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi sonrası duruşma günü olarak belirledi.

15 Eylül 2025: CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptal istemli davalarının dördüncü duruşması Ankara’da görülecek.

Siyasi Yansımalar

Kurultay sürecine ilişkin dava, partideki iç tartışmaları da beraberinde getirdi. Davayı açan delegeler, kurultaylarda usulsüzlük yapıldığını savunarak yargı yoluyla parti içi demokrasinin korunması gerektiğini belirtiyor.

CHP yönetimi ise kongre ve kurultayların parti tüzüğüne uygun şekilde yapıldığını, davaların siyasi bir hamle olarak gündeme getirildiğini savunuyor. Parti kaynakları, mahkeme sürecinin parti çalışmalarını sekteye uğratmayacağını ifade ediyor.

Delegeler arasındaki görüş ayrılıkları sürerken, davanın seyri CHP’nin iç dinamikleri ve yaklaşan seçim süreci açısından yakından takip ediliyor.

Kaynak : PHA