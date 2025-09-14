Murat KAYIŞ - Cumhurbaşkanlığı kararıyla zirai dondan zarar gören çiftçilere destek ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın Kapsamı

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, 1 Şubat 2025 ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında 65 ilde meydana gelen zirai don olayları nedeniyle 16 üründe yüzde 20 ve üzeri oranlarda hasar tespit edilen çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda, 1 Eylül 2024 ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen girdi maliyetleri, hasar oranları ve alanları dikkate alınarak karşılanacak.

Kimler Yararlanacak

Destekleme ödemelerinden, ürünleri yüzde 20 ve üzerinde zarar gören, bu zararı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025’e kadar kayıtlarını yaptırmış olan üreticiler yararlanacak.

Ayrıca tarım sigortası yaptırmamış olanlar, sigortası olup don teminatı bulunmayanlar ve sigorta yaptırıp tazminat alamayan çiftçiler de destek ödemesinden faydalanabilecek.

Finansman ve Ödeme Esasları

Karar çerçevesindeki ödemeler, Cumhurbaşkanlığı tarafından Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliğinde olduğundan, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmadan önce herhangi bir haciz, icra, temlik veya benzeri işlem uygulanamayacak.

Kaynak : PHA