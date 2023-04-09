CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu. Listede Saadet Partili, İYİ Parti, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili isimler de bulunuyor. CHP, aday listesini YSK'ya teslim etti.
İşte liste:
ADANA
ORHAN SÜMER
MÜZEYYEN ŞEVKİN
BURHANETTİN BULUT
SADULLAH KISACIK
AYHAN BARUT
OSMAN BERKE DUVAN
HÜSEYİN KESER
ERKAN KARAKAYA
ORHAN TOKLU
KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
AHMET KORKMAZ
SERCAN POLAT
SEYFETTİN CAN
EBRU YILMAZ
ELİFE MÜFTÜOĞLU
ADIYAMAN
ABDURRAHMAN TUTDERE
KENAN DOĞAN
ADNAN AĞIR
ÖMER TURAN
SONGÜL VARKİ YILDIRIM
AFYONKARAHİSAR
BURCU KÖKSAL
FATİH AYDIN
ABİDİN YAĞCI
ALİ ARIKAN
İBRAHİM KADIOĞLU
ANIL HALİS AKAR
AĞRI
İBRAHİM VAROL
ABDURRAHMAN POLAT
ERTUĞRUL ERYILMAZ
ZEKİYE ALTAY
AKSARAY
Liste çıkarılmadı.
AMASYA
REŞAT KARAGÖZ
ARİF YILMAZ
ZEYNEP ATEŞ
ANKARA 1. BÖLGE
GAMZE TAŞCIER
DENİZ DEMİR
OKAN KONURALP
SADULLAH ERGİN
MUSTAFA NEDİM YAMALI
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
DENİZ ÇAKIR
KEMAL AKKURT
AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
HÜSEYİN CAN GÜNER
AYCAN KOÇTÜRK
ARMAĞAN ERDOĞAN
ANKARA 2. BÖLGE
MURAT EMİR
İDRİS ŞAHİN
SEMRA DİNÇER
İREM YAMAN
ORKUN KANBER
ALİRIZA ERBAY
ERDAL KİZİROĞLU
ÖZKAN OKTAN
FUNDA CENGİZ
EROL TOSUN
NURSEL ÖCAL
ANKARA 3. BÖLGE
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN
AYLİN YAMAN
AHMET ERSEN ÖZSOY
MEHMET AKYÜREK
MEHTAP YÜCEL
MEMET YULA
ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
ÖMER YILMAZ
ELMAS KÜBRA KARACA
HASAN CEM YILMAZ
ANTALYA
SURURİ ÇORABATIR
CAVİT ARI
ALİYE COŞAR
SERAP YAZICI ÖZBUDUN
ŞERAFETTİN KILIÇ
MUSTAFA ERDEM
MURAT ÖZÇELİK
HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR
NİLÜFER DEVECİ
VAHAP TUNCER
SİBEL GEZEN
RAMİZ ATAHAN
EMRAH YURTLAK
ZELİHA MİLLİ
HATİCE KÜBRA TURAN
MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL
MEHMET GÖK
ARDAHAN
ÖZGÜR ERDEM İNCESU
ÖZEL ÖZEN
ARTVİN
UĞUR BAYRAKTUTAN
OĞUZ KURDOĞLU
AYDIN
BÜLENT TEZCAN
HÜSEYİN YILDIZ
SÜLEYMAN BÜLBÜL
EVRİM KARAKOZ
NİLÜFER ÜNÜVAR
GAMZE YOLCU METİN
ZİYA YILMAZ
NEBAHAT OSKAY ÜRÜN
BALIKESİR
ENSAR AYTEKİN
SERKAN SARI
BURAK DALGIN
SEVAL BOZKURT
SELİM PANÇ
FATMA SALI KARABACAKOĞLU
DİLEK YALÇIN
GÜLİZAR YILDIZ
MUHARREM KOÇ
BARTIN
AYSU BANKOĞLU
CEYDA SARGIN
BATMAN
HÜSEYİN YAŞAR
DİCLE ARSLAN
ORHAN EKMEN
ABDULLAH POLAT
MENDUH ATAK
BAYBURT
Liste çıkarılmadı.
BİLECİK
YAŞAR TÜZÜN
VEDAT KAZICI
BİNGÖL
SERDAR ATALAY
MEHMET CANLI
İLHAMİ GELEN
BİTLİS
Liste çıkarılmadı.
BOLU
TÜRKER ATEŞ
MEHMET BURAK COP
ZUHAL IŞIN
BURDUR
İZZET AKBULUT
HÜLYA GÜMÜŞ
SÜLEYMAN ERMAN
BURSA 1. BÖLGE
KAYIHAN PALA
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
MEHMET ATMACA
İSMET KARACA
JÜLİDE AKKÖPRÜ
ALPASLAN YILDIZ
ENGİN TAMER DEDE
SERKAN ÖZTÜRK
ÖZGÜR YILDIZ
CANAN AKIN ERDEM
BURSA 2. BÖLGE
HASAN ÖZTÜRK
CEMALETTİN KANİ TORUN
ORHAN SARIBAL
ERKAN DÖNMEZ
ŞAHİN SEVİNÇ
FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER
ENDER TEKE
HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR
MEHMET ÖNDER MUTLU
SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA
ÇANAKKALE
İSMET GÜNEŞHAN
ÖZGÜR CEYLAN
YEŞİM KARADAĞ
TUĞBERK GÜZEL
ÇANKIRI
Liste çıkarılmadı.
ÇORUM
MEHMET TAHTASIZ
BEKİR ÖZSAÇMACI
BURÇİN SOLMAZ POLAT
SEYİT AHMET GÜHER
DENİZLİ
GÜLİZAR BİÇER KARACA
ŞEREF ARPACI
SEMA SİLKİN ÜN
ADİL DEMİR
SEDAT DEMİRCİ
İLHAN ÖZCAN
AYŞE HAZER
DİYARBAKIR
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
ALİ İHSAN MERDANOĞLU
ABDURRAHMAN ERGİN
CEVDET NASIRANLI
İSMAİL AKYIL
GÖNÜL ÖZEL
LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL
ESRA ARSLAN
MAHİR YILMAZ
MEHMET ALİ ÖZMEN
ZEYNEP DENİZ ERK
ÖZLEM KAYA
EDİRNE
EDİZ ÜN
AHMET BARAN YAZGAN
UFUK KANIŞKAN
AHMET ERKEN
ELAZIĞ
GÜRSEL EROL
ABDULLAH AKIN
AHMET YILDIZ
ALIM ÖZDEMİR
AZAT ALINAK
ERZİNCAN
MUSTAFA SARIGÜL
UFUK AKTAŞ
ERZURUM
AYHAN KOÇ
MURAT OZAN
CELAL ZUNGULDAK
SERHAT CAN EŞ
ERDİNÇ OKANLI
ESKİŞEHİR
İSLAM TEKMANLI
UTKU ÇAKIRÖZER
JALE NUR SÜLLÜ
İBRAHİM ARSLAN
ABDÜLKADİR ADAR
İPEK ÇELİK
AYSU BAHAR GÜRLEK
GAZİANTEP
HASAN ÖZTÜRKMEN
MELİH MERİÇ
ERTUĞRUL KAYA
REİS REİSOĞLU
ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
ERDAL GEÇİT
SELİM KARAHAN
MÜSLÜM ŞAHİNSOY
HASAN GÜR
MEHMET İSLAM
AHMET İDRİS İNAL
FATMA MÜGE DÜŞÜN
GÖKHAN ÇELİKTÜRK
VİJDAN AKTAŞ
GİRESUN
ELVAN IŞIK GEZMİŞ
REŞAT NURİ ÖZDEMİR
FİKRİ BİLGE
HAKAN ADANIR
GÜMÜŞHANE
Liste çıkarılmadı.
HAKKARİ
NAZIM DEMİR
ADNAN HATİPOĞLU
SABIR DİRİ
HATAY
MEHMET GÜZELMANSUR
NERMİN YILDIRIM KARA
SERVET MULLAOĞLU
NECMETTİN ÇALIŞKAN
HİKMET HATUNOĞLU
RAHMİ VARDİ
GÖKHAN ÖZER
BEKİR ATAHAN
CEMİYET KIŞLIOĞLU
TAMER APİŞ
FİLİZ HAKSÖZ
IĞDIR
YUSUF ASLAN
İSMAİL SARIBOĞA
ISPARTA
HİKMET YALIM HALICI
MEHMET TAMER CANTEKİN
HÜSEYİN YILDIZHAN
HATİCE YILDIZ
İSTANBUL 1. BÖLGE
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
FETHİ AÇIKEL
GÖKHAN GÜNAYDIN
BİROL AYDIN
AHMET ERSAGUN YÜCEL
ELİF ESEN
HASAN KARAL
CEMAL ENGİNYURT
SELİM TEMURCİ
ALİ GÖKÇEK
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU
SEVGİ KILIÇ
OLGUN ÇELİK
DOĞAN ÇAKMAK
KENAN OTLU
EFENDİ ARGUNŞAH
MURAT KANTEKİN
AYSEMİN GÜLMEZ
AHMET CAN YILMAZ
EBRU ZOR
ERDOĞAN ERDEN
FÜSUN SÖKMEZ
NEJLA ERDEM
BÜLENT KULKULOĞLU
GÜLLÜ SARAN
YÜCEL OTO
NEJDET AY
ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
HAKAN BEKAR
DURSUN CAN KIRTORUN
MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
HALE DİLEK TOSUN
ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
İSTANBUL 2. BÖLGE
NAMIK TAN
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
KADRİ ENİS BERBEROĞLU
MUSTAFA KAYA
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSA MESİH ŞAHİN
EVRİM RIZVANOĞLU
BERNA SUKAS
FUAT YILDIRIM
ONUR AYDIN
IŞIK ÖĞÜTÇÜ
SONER ÖZİMER
MEHMET ALİ YÜKSEL
ŞABAN KARAASLAN
ELMAS ARUS
MUHARREM NACİ TEMİZ
SEVİM YALINKILIÇ
GÖZDE FİL
BÜLENT ÜTEBAY
MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
ALİ ARMAN
BEDİA BÜYÜKGEBİZ
ÖZGÜR NEMUTLU
EZGİ PEKŞEN
REFİK ERSİN EROĞLU
İSTANBUL 3. BÖLGE
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
TÜRKAN ELÇİ
İLHAN KESİCİ
ZEYNEL EMRE
MUSTAFA YENEROĞLU
BÜLENT KAYA
DOĞAN DEMİR
ÖZGÜR KARABAT
MEDENİ YILMAZ
TURAN TAŞKIN ÖZER
DORUK BULUT
OĞUZ KEMAL YAKAR
TURGAY ÖZCAN
FEVZİ DONAT
UTKU CANER ÇAYKARA
HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
RECEP KARAKOÇ
BURAK YILDIRIM
EDA KURT
KAZIM ÖZEREN
MARGARİT DİKME
MEHTAP ALBAYRAK
NAZLI AKYÜZ
ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
SİNAN KARAHAN
SİNEM ÖZCAN
SÜLEYMAN ŞAFAK
CEMAL DOĞAN
HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
TURGUT KOÇ
SERVER GÖKMEN
ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
NEŞE KIYIK
YAREN KARACA
İZMİR 1. BÖLGE
YÜKSEL TAŞKIN
AHMET TUNCAY ÖZKAN
SEVDA ERDAN KILIÇ
MURAT BAKAN
EDNAN ARSLAN
SEDA KÂYA ÖSEN
HAYDAR ALTINTAŞ
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
SEFER İPEKLİ
GÜLDEM ATABAY
ŞAHBAL ARAS
FULYA ALÇAY
MEHMET ŞAHİN FIRAT
BİRGÜL DEĞİRMENCİ
İZMİR 2. BÖLGE
GÖKÇE GÖKÇEN
RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
MAHİR POLAT
MEHMET SALİH UZUN
DENİZ YÜCEL
MUSTAFA BİLİCİ
HACER FOGGO
ESİN DOĞAN METİN
ALTAN İNANÇ
EMİNE HELİL İNAY KINAY
AYTEN GÜLSEVER
NURŞEN BALCI
BURAK KOTAN
KARS
İNAN AKGÜN ALP
ONUR ULUDAŞDEMİR
EVREN YERDELEN
KARAMAN
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
YUSUF BAŞTUĞ
HASAN EHLİZ
KAHRAMANMARAŞ
ALİ ÖZTUNÇ
İRFAN KARATUTLU
MEHMET BAĞLAR
EJDER KAYGUSUZ
NAİLE İŞLEK
TUFAN YANAR
AZİZ CEM GÜNER
ÇAĞATAY ATASAY
KARABÜK
CEVDET AKAY
ABDULLAH ÇAKIR
BAYRAM KARADAĞ
KASTAMONU
HASAN BALTACI
KADİR YALÇIN
ZİVER KAPLAN
KAYSERİ
AŞKIN GENÇ
MAHMUT ARIKAN
BURHAN BAHADIR ÖZSOY
ZÜLKÜF ARSLAN
ÜMİT ÖZER
ÖZGEN AYDINCAK
ALİ ÇETİNKAYA
ONUR SERGEN DOĞAN
İBRAHİM KAAN
NİYAZİ ÜNALMIŞ
KIRKLARELİ
VECDİ GÜNDOĞDU
FAHRİ ÖZKAN
HATİCE GÜL BİNGÖL
KIRIKKALE
AHMET ÖNAL
ÖMER ELDEMİR
ÜMİT DUMAN
KIRŞEHİR
METİN İLHAN
ŞEREF BARAN GENÇ
KİLİS
MEHMET AKİF PERKER
HURŞİT ÇETİN
KOCAELİ
MÜHİP KANKO
HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
HASAN BİTMEZ
NAİL ÇİLER
SERAP ÇAKIR
TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR
CUMA KARAVAR
CANER ARDUÇ
MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA
SELMAN KÖSALI
HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL
BELKIZA İLTER
İSMET İŞERİ
BERNA ÇETİN
KONYA
BARIŞ BEKTAŞ
HASAN EKİCİ
GENÇOSMAN KİLLİK
ÖMER ÜNAL
HALİL ERCAN
KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU
GALİP POLAT
AYŞE ALKIM GÖKÇE
MÜRSEL AYRANCI
EZGİ BİLGE ARSLAN
ŞERİFE TUNÇ
MEHMET PİRZADE
DURSUN KAPLAN
RIDVAN ŞENYURT
TEVFİK FİKRET İVGEN
KÜTAHYA
ALİ FAZIL KASAP
AHMET SUNAR
GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN
HAŞİM ERTEKİN
KEREM ERKUL
MALATYA
VELİ AĞBABA
ENVER KİRAZ
BATTAL KANBAY
ALİ İMRAN MARASALI
YUSUF KURŞUN
OKAY DEMİRHAN
MANİSA
ÖZGÜR ÖZEL
AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
BEKİR BAŞEVİRGEN
SELMA ALİYE KAVAF
MUSA SEMİH BALABAN
NEŞE ZENGİN
AYSUN HELVACIOĞLU
SEÇİL EGE DEĞERLİ
ŞERİF AKMEŞE
İLKSEN ÖZALPER
MARDİN
MEHMET SAİT ÇELEBİ
ŞÜKRÜ KARABOĞA
NURETTİN KILIÇ
İBRAHİM TAŞDELEN
NİLGÜN BAYRAKTAR
ÖMER DURAK
MERSİN
ALİ MAHİR BAŞARIR
GÜLCAN KIŞ
MEHMET EMİN EKMEN
TALAT DİNÇER
HASAN UFUK ÇAKIR
EMRE YILMAZ
NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN
LEYLA SERİN KIRIK
AHMET YORGUN
MEHMET GÜLTEKİN UĞUR
ŞERİFE ARICI YILDIZ
GÜVEN KOCABIYIK
NESLİHAN ÇELEBİ
MUĞLA
CUMHUR UZUN
GİZEM ÖZCAN
SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
SELÇUK ÖZDAĞ
MEHMET DEMİR
FATMA GEBEŞ ÇİMEN
SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU
MUŞ
Liste çıkarılmadı.
NEVŞEHİR
FARUK SARIASLAN
MEHMET DEĞİRMENCİ
EDA DOĞAN
NİĞDE
ÖMER FETHİ GÜRER
SEVGİ ÖZBEK
OZAN SAKARYA
ORDU
SEYİT TORUN
MUSTAFA ADIGÜZEL
AHMET TOKLUCUOĞLU
CENGİZ OKUR
NİLGÜN YILMAZ
SABRİ SONER GÖRGÜLÜ
RİZE
TAHSİN OCAKLI
KÖKSAL TOPTAN
MUHAMMET YILDIZ
SAKARYA
AYÇA TAŞKENT
ECEVİT KELEŞ
KAMİL ÖZKAN
AZİZE ÇEROĞLU
EMEL AKÇİL
GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN
ALİ FETHİ GÜRLER
ÖZER ÖZÇINAR
SAMSUN
MURAT ÇAN
MEHMET KARAMAN
MUSTAFA YEŞİLYURT
NAZAN GÜNEYSU
MEHMET ÖZDAĞ
SUAT YILDIZ
NEŞE KANGÜLEÇ
NİLSU İREM KOÇYİĞİT
ÖZLER YILMAZ
SİİRT
UMUT DAYANAN
DENİZ ACAR
MEHMET ZAKİR KIZILAY
SİNOP
BARIŞ KARADENİZ
ŞEVKET TERKAN
SİVAS
ULAŞ KARASU
SERDAR İNCE
SERVECAN KAYA
LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN
BAHATTİN YAVUZ
ŞANLIURFA
MAHMUT TANAL
MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN
AHMET TÜYSÜZ
ABDULLAH YEŞİL
İBRAHİM DİREK
SÜLEYMAN GÖK
ABDULLAH MELİK
ABDULLAH DİREK
MÜSLÜM ŞİKAK
BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME
ABDULKADİR ÇETİN
VEHBİ VURAL
İSA EKİNCİ
AZİZ BABACAN
NİZAR ÖKTEN
ŞIRNAK
BOTAN CİZRELİ
ABDULLAH KAYA
AYŞE BİLİN
TEKİRDAĞ
FAİK ÖZTRAK
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
CEM AVŞAR
NURTEN YONTAR
MUSTAFA ÜLKEM URUK
İSMAİL DOĞAROĞLU
SEMA KIRKOYUN KİNET
İSMAİL ÇELEBİ
TOKAT
KADİM DURMAZ
DURAN KUM
AYHAN KARABEKİROĞLU
MEHMET ALİ KOCAOĞLU
CEM ÇITAK
TRABZON
SİBEL SUİÇMEZ
AHMET KAYA
MURAT ÖZÇİLİNGİR
MUSA HACIOĞLU
İLKER AKINCI
MUSTAFA ERDİ ÇAKIR
TUNCELİ
HÜSNİYE KARAKOYUN
OSMANİYE
ASU KAYA
ÜNAL KÖKSAL
MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
RIZA TEKEREK
ZONGULDAK
DENİZ YAVUZYILMAZ
EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
DOĞA ŞANLIOĞLU
MERVE KIR
CEMALETTİN SAĞTEKİN
UŞAK
ALİ KARAOBA
İSMET AKIN
SEVİNÇ YAZGAN
VAN
SERACETTİN BEDİRHANOĞLU
ERCAN ÇİÇEK
AZİZ ÖREK
MUHLİS ORHAN
MERAL AYHAN
NURTEN TAŞ
SÜLEYMAN KUŞMAN
MEHMET KAVAL
YALOVA
TAHSİN BECAN
MEHMET GÜREL
YASEMİN FAZLACA
YOZGAT
Liste çıkarılmadı.