CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Adayı olarak Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü gösterdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TBMM'de yarın yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimleri için CHP adayı da Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan Bingöl'ün adaylığı için yarın Meclis Genel Sekreterliği'ne başvuru yapılacağı duyuruldu.

Bu arada hatırlanacağı gibi, AK Parti ve MHP'nin Meclis Başkanı adayı AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları olarak gösterilmişti. İYİ Parti'de Meclis Başkanlığı için aday gösterilen isim İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı olurken, Türkiye İşçi Partisi’nin adayı ise Can Atalay oldu.

İLK TURDA 400 OY ŞARTI ARANIYOR

Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk turunda 400 oy şartı aranıyor.

Bu rakamın bulunamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.